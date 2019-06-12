حلقة نقاشية عن خطورة ترويج الشائعات عبر السوشيال ميديا بمركز بحوث الشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام حلقة نقاشية بعنوان "ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على أمن المجتمع"، اليوم الأربعاء بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة يحاضر فيها عدد من المتخصصين. وكانت مواقع التواصل الاجتماعى شهدت خلال الأشهر الماضية العديد من الشائعات التى يطلقها البعض ويتم الترويج لها على نطاق واسع دون التأكد من مصادر المعلومات. وتكمن خطورة الشائعات فى التداول بشكل سريع وخلط المفاهيم والمساهمة فى تكدير السلم العام وتحريف الحقائق بسوء نية.

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