شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم 83 مزارعا من المشاركين فى المسابقة القومية لترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة تحكيم المسابقة القومية لترشيد استهلاك المياه فى الزراعة (حافظ عليها .. تلاقيها ) التى تنظمها وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى تقييم الأعمال المقدمة من 83 متسابق على مستوى محافظات الجمهورية.

وأسفرت المرحلة الأولى من مسابقة المزارعين عن نتائج جيدة حيث بدأ عدد منهم فى التوسع فى استخدام الرى الحديث وتم عرض بعض التجارب الناجحة فى المنوفية والمنيا والفيوم، وبناءاً على ذلك يتم العام الحالى تنظيم جائزة المزارع المتميز الذى لا يقوم فقط بإستخدام الرى الحديث، لكنه يقوم بنشره بين المزارعين للتوسع فى تطبيقه.

وتتضمن المرحلة الثانية تقييم أفضل الممارسات الزراعية الناجحة فى ترشيد مياه الرى وزيادة الانتاجية للفدان وتحقيق أعلى فائدة مادية وزيادة المساحات المنزرعة لصالح المزارعين، وتنظيم زيارات ميدانية بين المزارعين فى محافظات مختلفة لتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال استخدام نظم الرى المطور بالتعاون مع قطاع تطوير الرى بتلك المحافظات.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى أطلق فى مارس الماضى مشروع دعم الاصلاح وتعزيز القدرات الفنيه لقطاع المياه مع وزارة الموارد المائية والرى بميزانية إجمالية تبلغ 4.8 ملايين يورو كمنحة تهدف إلى رفع الكفاءات التقنية في مجال المياه، وتبلغ مدته ثلاثون شهرًا، ويساعد هذا المشروع الوزارة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الأمن المائى وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 والخطة القوميه للموارد المائية 2037.