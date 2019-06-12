شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان مادة الاستاتيكا لطلاب القسم العلمى بالثانوية الازهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الان اللجنة الاولى لطلاب القسم العلمى فى الثانوية الأزهرية بامتحانات نهاية العام حيث يؤدى الطلاب،امتحان مادة الاستاتيكا ،وتستمر حتى الساعة الحادية عشر ظهرا.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.