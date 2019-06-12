شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزون السكر إلى 8 أشهر والاستهلاك الشهرى 240 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن رصيد مصر من السكر يكفى الاستهلاك 8 أشهر ومتوسط الاستهلاك الشهرى من السكر يتراوح من 230 ألف إلى 240 ألف طن شهريا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للسكر بحضور رؤساء شركات الإنتاج وممثلى وزارة الوزارت المعنية ومصلحة الجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وكبرى الشركات التجارية المتخصصة، وتم استعرض موقف أرصدة السكر بشركات إنتاج السكر بمناسبة قرب انتهاء موسم إنتاج سكر البنجر وتبين من واقع الأرصدة أنها تكفى استهلاك 8 أشهر
يذكر أن مصانع انتاج سكر البنجر قد حققت زيادة فى الإنتاج عن المستهدف المتوقع هذا العام مما قلل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك ،وسوف يتم عقد إجتماع للنظر في تقدير حجم الفجوة المتوقعة ما بين الإنتاج والاستهلاك فى الفترة المقبلة والتى سيتم تدبيرها من خلال الاستيراد ومن المتوقع أن تكون اقل بنسبة كبيرة عن العام الماضى.
كما تم التوافق على وضع سياسات تسويقية تتفق مع السياسات العالمية لتسويق السكر لضمان الوفرة على مدار العام حتى موسم الإنتاج القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مخزون السكر إلى 8 أشهر والاستهلاك الشهرى 240 ألف طن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.