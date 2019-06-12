شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزون السكر إلى 8 أشهر والاستهلاك الشهرى 240 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن رصيد مصر من السكر يكفى الاستهلاك 8 أشهر ومتوسط الاستهلاك الشهرى من السكر يتراوح من 230 ألف إلى 240 ألف طن شهريا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للسكر بحضور رؤساء شركات الإنتاج وممثلى وزارة الوزارت المعنية ومصلحة الجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وكبرى الشركات التجارية المتخصصة، وتم استعرض موقف أرصدة السكر بشركات إنتاج السكر بمناسبة قرب انتهاء موسم إنتاج سكر البنجر وتبين من واقع الأرصدة أنها تكفى استهلاك 8 أشهر

يذكر أن مصانع انتاج سكر البنجر قد حققت زيادة فى الإنتاج عن المستهدف المتوقع هذا العام مما قلل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك ،وسوف يتم عقد إجتماع للنظر في تقدير حجم الفجوة المتوقعة ما بين الإنتاج والاستهلاك فى الفترة المقبلة والتى سيتم تدبيرها من خلال الاستيراد ومن المتوقع أن تكون اقل بنسبة كبيرة عن العام الماضى.

كما تم التوافق على وضع سياسات تسويقية تتفق مع السياسات العالمية لتسويق السكر لضمان الوفرة على مدار العام حتى موسم الإنتاج القادم.