مقترح برلماني بتحويل "فوه" لمدينة ذات طابع خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تحويل مدينة فوه لمدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء.

وقالت النائبة، في بيان، الأربعاء، إن مدينة فوه إحدى مدن الدلتا وتقع على الشاطئ الشرقي لفرع رشيد وبنيت في واحدة من أجمل المواقع على شاطئ النيل وكانت فيما مضى المكان الذي ترسو فيه كل سفن أوروبا، كما تعتبر هذه المدينة واحدة من أهم المدن التاريخية والأثرية فى مصر فهى تعتبر ثالث مدينة من حيث عدد الآثار الإسلامية بعد القاهرة الفاطمية ورشيد.

وأضافت: "تشتهر المدينة بصناعة الكليم اليدوى، وما ينفذ عليه من مناظر طبيعية وتراثية وأشغال رائعة، ولا تزال المهنة هى مهنة أساسية لمعظم سكان المدينة، وهي أيضاً مثال جيد للسياحة الريفية، حيث انتشر هذا النوع من السياحة واصبح جاذب للسياح، وحاز إهتمام السياحة الأجنبية، لقضاء الأوقات بين المزارع والحقول والتعرف على عادات وتقاليد الفلاح".

وأكدت أبو السعد، أن ما تتمتع به المدينة من مناخ يتدرج انسيابيا بين المناخ المدارى والصحراوي الجاف ومناخ البحر المتوسط المعتدل الممطر شتاءاً والشمس الساطعة مع الرياح الموسمية والغيوم ورذاذ المطر والنسيم المنعش فى موسم الخريف مما جعلها مناسبة للسياحة على مدار العام، كما توجد بمدينة فوة ساعة أثرية ترجع إلى عهد محمد علي وهي من ضمن عدة ساعات أهداها إلى مدينة فوه، وهي جاذبة للسياح وللمهتمين بالاثار المصرية.