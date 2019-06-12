وزير الأوقاف يشكل لجنة برئاسة "مجدي أبوعيد" للبت في إحلال وتجديد المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قرر وزير الأوقاف، تشكيل لجنة للبت في المناقصات الخاصة بمشروعات إحلال وتجديد المساجد وصيانتها في جميع أنحاء الجمهورية، وكل ما يتصل بمستشفى الدعاة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الأربعاء، قرار وزير الأوقاف، الذى نص على أن تضم اللجنة كلا من " المهندس مجدي ابو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، رئيسًا، ومديري الإدارة العامة للمشروعات والشئون القانونية والشئون المالية والمشتريات والمخازن، ومديري إدارة الصيانة والترميم وتنفيذ المشروعات، كأعضاء.