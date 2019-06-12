"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3259 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1717 مخالفات تليها الانتظار الخاطئ بـ1200 مخالفة.

كما تم ضبط 13 موقفا عشوائيا، وتحرير 70 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و12 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان وشن 20 حملة على سيارات السرفيس.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، واللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.