"كلاس والبرنس وبيور".. مباحث التموين تداهما مصنع ألبان فاسدة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من ضباط مباحث التموين بالجيزة مصنعا غير مرخص لمنتجات الألبان بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

وردت معلومات أكدتها تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة بأن "عبد المنعم. و" 65 سنة، صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص دائرة مركز أبو النمرس، يقوم بتجميع كميات من مستلزمات الإنتاج (جبن قريش – موزاريلا)، وتعبئتها داخل عبوات ووضع علامات تجارية مسجلة عليها مثل (كلاس – برتيشز) طرحها بالأسواق مسبباً أضرار بصحة المواطنين لتحقيق أرباحاً طائله غير مشروعة.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع وأمكن ضبط مالكه وعُثر على

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تنك معبأ لبن زنة طن، 4 براميل معبأة لبن زنة 50 لترا، حوض إستلس معبأ لبن سعة 100 لتر، 2 برميل معبأ جبنه زنة الواحد 30 جراما.

كما تم ضبط 8 عبوات جبنة قريش مدون عليها شركة "بيور" زنة الواحدة 10 كجم، 100 كيس جبنة موزاريلا مدون عليه شركة "البرنس" للصناعات الغذائية زنة الكيس 1 كجم، وماكينة لطباعة تاريخ الإنتاج وغرفة معدة كثلاجة لتبريد وتجميد المنتجات.

بلغ إجمالي المضبوطات 1 طن و600 كجم منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.