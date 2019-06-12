ضبط ميكانيكي وعامل هاربين من 20 سنة سجن بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط مباحث إدارة تأمين أكتوبر القبض على ميكانيكي وعامل هاربين من أحكام قضائية بمدخل مدينة الشيخ زايد. البداية في أثناء مرور دورية أمنية من ضباط مباحث إدارة تأمين أكتوبر بمدخل زايد 2000، تمكن المقدم محمود بسوني من ضبط "محمد. أ" 30 سنة عامل محكوم عليه بالسجن 15 سنة في قضية "سلاح"، و"عمرو. ص" 25 سنة ميكانيكي، هارب من حكم بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه في قضية "مخدرات". بمواجهتهما أقرا بالحكمين الصادرين ضدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

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