مباحث أكتوبر تضبط 4 هاربين من 70 سنة سجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصل ضباط إدارة تأمين أكتوبر حملاتهم التي تلاحق الهاربين من أحكام قضائية بنطاق المدينة.
وتمكن المقدم محمود بسيوني الضابط بإدارة تأمين أكتوبر والقوة المرافقة من ضبط "حجاج. ج" 29 سنة عاطل محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية "سلاح"، والمؤبد في جنايات مركز سنورس لسنة 2018 (استعمال قوة).
كما أمكن ضبط كلا من: "رمضان. ح" 25 سنة سائق توك توك، المحكوم عليه في قضيتين " مخدرات " بالسجن 10 سنوات، و"سيد. ر" 32 سنة عاطل محكوم عليه في قضيتين سرقة بالحبس سنة، و"محمد. ج" 28 سنة عاطل محكوم عليه في قضية "قتل عمد" بالسجن المؤبد.
تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتنفيذ.
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