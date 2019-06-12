أخبار مصر | تعرف على موعد عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في "العلمين الجديدة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في "العلمين الجديدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء، في المقر الجديد للمجلس بمدينة العلمين الجديدة خلال يوليو القادم.

وأكد "مدبولي" أن هذه المدينة الواعدة سوف تكون أيقونة تنموية للساحل الشمالي في مصر، والحكومة بعقد اجتماعاتها بمقرها الجديد بالمدينة تعطي رسالة واضحة، باهتمامها بأعمال التنمية بها، وأن تصبح المدينة مستخدمة طوال العام، وليس فترة الصيف فقط.