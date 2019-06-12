أخبار مصر | المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرا فى جراحة العمود الفقرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرا فى جراحة العمود الفقرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المركز الطبى العالمى، الخبير الهندى الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحى وبدون تخدير،وإجراء حالات استئصال الغضروف القطنى والعنقى بالمنظار بدون شق جراحى وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى فى حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب فى حالات آلام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود، فى الفترة من (1 - 7) يوليو 2019 .

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من الساعة (3 م - 5 م)، ولسهولة التواصل: رقم الخط الساخن 16221 - أو عبر الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg.