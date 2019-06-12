أخبار مصر | إسرائيل تعلق على "سمكة صلاح".. ونشطاء: "أنتم مصدر الإرهاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعلق على "سمكة صلاح".. ونشطاء: "أنتم مصدر الإرهاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق افيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، على صورة اللاعب المصري محمد صلاح، خلال قضاء إجازته بمدينة الغردقة.

وكتب متحدث جيش الكيان الصهيوني خلال صفحته على فيس بوك: (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا… لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، متابعا: صيد الأسماك في قطاع غزّة هو أحد أهم المجالات الاقتصاديّة الّتي يعتمد عليها الصّيادون للرّزق، وأيّ سمك في العالم أطيب من سمك غزّة؟!

وأضاف: لكن للأسف وبسبب مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من غزة اضطرت إسرائيل لتقليص مسافة الصيد، مختتما: محمد صلاح علِّم قادة الإرهاب فوائد السّمك.

وشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على افيخاي، مؤكدين على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه سكان غزة هي إرهاب في حد ذاتها، فيما رد آخر بقوله تعالى: "وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا"