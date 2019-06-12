أخبار مصر | طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدى في تمام الساعة التاسعة، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويستمر حتى الـ 12 ظهرًا.

ويبلغ عدد الممتحنين لهذه المادة 620 ألفًا و782 طالبًا وطالبة، 618 ألفًا و383 طالبا وطالبة للغة الإنجليزية، و2380 طالبًا وطالبة للغة الفرنسية، و19 طالبًا وطالبة للغة الألمانية.

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم، على جميع الطلاب بضرورة عدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أى أجهزة تكنولوجية أخرى داخل اللجان، لافتة إلى أن اصطحابها يؤدى إلى تعرّض الطالب إلى إلغاء امتحانه هذا العام فى الدورين الأول والثانى إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان فى العام المقبل.