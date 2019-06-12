أخبار مصر | اليوم.. الرئيس يشارك في افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الرئيس يشارك في افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، في افتتاح أعمال المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذى تستمر أعماله لمدة يومين.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، إن المنتدى ينعقد بناءً على المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى، فى يناير العام الماضى 2018، أثناء مشاركته فى القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه فى مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الافريقى.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى عقد المنتدى الأول من نوعه فى مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الإفريقى، وليمثل المنتدى ملتقى مستدامًا للحوار بين دول القارة السمراء لتبادل المعلومات، والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد تفعيلاً للالتزامات القارية والدولية، ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومى الأفريقى فى هذا المجال.