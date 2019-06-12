مصر | اليوم.. النطق بالحكم على 292 متهما بـ"محاولة اغتيال السيسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النطق بالحكم على 292 متهما بـ"محاولة اغتيال السيسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم الأربعاء، المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، النطق بالحكم على 292 متهما فى القضية رقم 148 عسكريه والمعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال السيسي".

وكانت قد قررت المحكمة بجلسة سابقة إحالة 8 متهمين لفضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وأسماء المتهمين المحالين للمفتي كل من: كمال علام وجواد عطا الله سليم ونبيل حسين على وأحمد حسن سليمان ومحمد أحميد فريج وطارق محمد شوقى وأشرف سالم سليمان وأسامة محمد عبد السميع.