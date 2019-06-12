مصر | اليوم.. استكمال فض أحراز قضية "جبهة النصرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال فض أحراز قضية "جبهة النصرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم الأربعاء محكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، ثاني جلسات محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة بـاسم "جبهة النصرة" بينهم ضابط سابق ومحام وطبيب والمقيدة برقم 109 لسنة 2019 جنايات أمن دولة عليا، وخصصت المحكمة الجلسة لاستكمال فض الأحراز. وسوف تقوم اللجنة العلمية بحلف اليمين أمام هيئة المحكمة لفحص الكتب الموجود فى أحراز القضية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

Advertisements