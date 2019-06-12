مصر | "كلاس وبرتيشز".. إحباط ترويج 2 طن جبن ضارة بصحة متناوليها في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كلاس وبرتيشز".. إحباط ترويج 2 طن جبن ضارة بصحة متناوليها في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عن قيام "عبد المنعم. و. ع"، 65 سنة، صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص بدائرة مركز أبو النمرس، بتجميع كميات من مستلزمات إنتاج الألبان (الجبن القريش – موزريلا) وتعبئتها داخل عبوات ووضع علامات تجارية مسجلة عليها مثل (كلاس، برتيشز) وقيامه بطرحها بالأسواق وبيعها مسببًا أضرار بصحة المواطنين لتحقيق أرباحًا طائله غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه ومداهمة المصنع المشار إليه، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط وأفراد الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين.

استهدفت المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحري عنه وبتفتيش المصنع عثر بداخله علي تنك معبأ لبن زنة طن، 4 برميل معبأ لبن زنة 50 لتر، حوض أستلس معبأ لبن سعة 100 لتر، 2 برميل معبأ جبنه زنة الواحد 30 جرام، 8 علبة جبنه قريش مدون عليها شركة بيور زنة الواحدة 10 كجم، 100 كيس جبنه موزريلا مدون عليه شركة البرنس للصناعات الغذائية زنة الكيس كجم، ماكينة لطباعة تاريخ الإنتاج، غرفة معده كثلاجة لتبريد وتجميد المنتجات.



وبلغ إجمالي المضبوطات طن و600 كيلو جرام منتجات ألبان غير صالحه للإستهلاك الأدمى كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة، وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.