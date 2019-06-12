مصر | اليوم.. النطق بالحكم على 15 متهما بالتعدى على ضباط بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النطق بالحكم على 15 متهما بالتعدى على ضباط بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم الأربعاء محكمة الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، النطق بالحكم بجلسة محاكمة 15 متهما باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين .

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.

وأسندت النيابة للمتهمين "غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضى فرج، على حسنين، بكرى فرج، صبرى جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامى سيد"، تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط المتهم الأول، بإطلاق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نارية، كما قاما المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ضد القوة المكلفة من قسم البدرشين.

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.