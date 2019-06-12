مصر | "25 سنة سجن".. القبض على هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "25 سنة سجن".. القبض على هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة تأمين أكتوبر، في القبض على هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن لمدة 25 سنة، بمدينة الشيخ زايد وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، مفاده أنه أثناء مرور ضباط مباحث إدارة تأمين أكتوبر، برئاسة المقدم محمود بسيوني الضابط بإدارة تأمين أكتوبر، بمدخل زايد 2000 دائرة قسم شرطة الشيخ زايد، تمكنوا من ضبط "محمد. أ. ج" 30 سنة، عامل، المحكوم عليه في قضية "سلاح" بالسجن 15 سنة، "عمرو. ص. ر. أ"، 25 سنة، ميكانيكى، المحكوم عليه في قضية "مخدرات" بالسجن 10 سنوات وغرامه 10 آلاف جنيه.

وبمواجهتهما أقرا بالحكم الصادر ضدهما، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

