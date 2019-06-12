مصر | ضبط 40 قضية جنائية خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 40 قضية جنائية خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط 2 خيال وجمال – 16 حالة اشتباة – قضية مخدرات – 2 جنائى - 9 جزئي – 4 غرامات – 3 تسول- 2 بائع متجول- دراجة بخارية وبلغ الإجمالي40 قضية جنائية، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 110 كرسى- 5 استاند – 25 قلب شيشة – 34 ترابيزة – 3 ثلاجه – 3 شمسية – 7 ميزان – عربة فول – مدرج فاكهه – تروسيكل وبلغ الإجمالي201 حالة تعديات على الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

