شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام طن صلصة طماطم فاسدة في طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة في القليوبية، إعدام كمية كبيرة من صلصة الطماطم والخل غير صالحين للاستهلاك الآدمي داخل منشأة في طوخ.

وردت معلومات لقسم مراقبة الأغذية في المديرية عن وجود منشأة تغش الخل الطبيعي، وتمكنت حملة من ضبط الكميات والتحفظ على طن و100 كيلو من صلصة الطماطم و270 لتر خل غير صالحين.

أصدر «الطباخ»، بالتنسيق مع الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام الطب الوقائي في القليوبية، قرارا بإعدام الكميات.