شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» الناقل الرسمي لوفود المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشارك شركة «مصر للطيران» كناقل رسمي للوفود الأفريقية والضيوف المشاركة في المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، من منطلق الدور الريادي التي تتمتع به الشركة الوطنية في القارة الأفريقية.
تستمر فاعليات المنتدي الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان «التنميه تبدأ بالنزاهه» لمدة يومين اعتبارا من 12 وحتى13 يونيو الجاري، وتنظمه هيئة الرقابة الإدارية.
يشارك في فعاليات المنتدى 51 دولة أفريقية من بينهم المغرب والجزائر وتونس وانجولا وبوركينا فاسو، وحرصت الشركة على تسيير جسرها الجوي لنقل ضيوف المنتدى من القاهرة إلى شرم الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر «مصر للطيران» الناقل الرسمي لوفود المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.