شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» الناقل الرسمي لوفود المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك شركة «مصر للطيران» كناقل رسمي للوفود الأفريقية والضيوف المشاركة في المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، من منطلق الدور الريادي التي تتمتع به الشركة الوطنية في القارة الأفريقية.

تستمر فاعليات المنتدي الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان «التنميه تبدأ بالنزاهه» لمدة يومين اعتبارا من 12 وحتى13 يونيو الجاري، وتنظمه هيئة الرقابة الإدارية.

يشارك في فعاليات المنتدى 51 دولة أفريقية من بينهم المغرب والجزائر وتونس وانجولا وبوركينا فاسو، وحرصت الشركة على تسيير جسرها الجوي لنقل ضيوف المنتدى من القاهرة إلى شرم الشيخ.