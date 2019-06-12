شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور أعلى طريق الفيوم الصحراوى بسبب انقلاب سيارة وإصابة شخصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين الى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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