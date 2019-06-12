شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسماء الطلبة المقبولين مبدئيا بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة.

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، إنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس تباعاً وفقاً لاحتياجات المدارس، محدد بها مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور والطلاب.

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وأضافت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، إنه في حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة أو عدم الإلتزام بالموعد الذي سيرسل بالبريد الإلكتروني سيتم استبعاد الطفل واختيار الطفل التالي في قائمة الانتظار.

وكان قد تم فتح باب التقدم للطلاب فى المدارس المصرية اليابانية للعام الدارسى الجديد 2019/2020، يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والمدارس المصرية اليابانية.