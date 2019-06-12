شكرا لقرائتكم خبر عن حديث السيسي عن «النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي».. الأبرز في صحف الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، الأربعاء، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن قضايا الشأن المحلي. وذكرت الصحف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال استقباله رئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وما تمثله من أهمية بالغة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ونقلت صحيفة «الجمهورية» عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي قوله إن الرئيس السيسي أكد- خلال اللقاء- أن تسوية «النزاع الفلسطيني الإسرائيلي» على نحو يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعاً جديداً على دول المنطقة وشعوبها ويفتح آفاقاً جديدة للبناء والتنمية والاستقرار ويقوض الفكر المتطرف الذي يفرز العنف والإرهاب.

وسلطت الصحيفة الضوء على تأكيد الرئيس السيسي على ثوابت السياسة المصرية بالتفاعل الإيجابي مع جميع الدول سواء بالجوار الإقليمي أو على مستوي العالم وفق إطار راسخ وثابت قوامه الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركة للبناء والتعمير والتنمية من أجل الشعوب والأجيال القادمة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن جهود مصر للتعامل مع مختلف أزمات المنطقة تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية لتلك الأزمات ودعم المؤسسات الوطنية للدول للتصدي للعناصر والتنظيمات الإرهابية الهدامة التي تسعى إلى إهدار مفهوم الدولة الوطنية ونشر الفوضي على حساب الأمن والاستقرار واستنفاداً لموارد الدول ومقدرات شعوبها وهو ما يفرض المزيد من التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء ذلك الخطر المتنامي في المنطقة.

بدورها، أبرزت صحيفة «الأهرام» تأكيد الرئيس السيسي أهمية العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، خاصة التعاون العسكري القائم بين البلدين، والذي يعد جوهريا لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة التي تهدد استقرار الشرق الأوسط والعالم.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس، أمس، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي قوله إن الرئيس السيسي استعرض جهود مصر لمكافحة الإرهاب على جميع الاتجاهات الإستراتيجية، وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات على الصعيد الإقليمي، في ضوء الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، وناقش اللقاء نتائج اجتماع لجنة التعاون العسكري بين البلدين، في مارس الماضي بواشنطن، وهى المنتدي الأبرز للعلاقات العسكرية الثنائية.

وأضاف راضي أن ماكينزي أشاد بمتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع مصر في كل المجالات، وثمن جهود مصر في مكافحة الإرهاب، منوها بالتعويل على دورها المحوري بالمنطقة، في صون السلم والأمن الإقليميين.

أبرزت «الأهرام» توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة وضع عدد من المعايير التخطيطية التي تحدد رؤية التنمية للمنطقة، بحيث تتضمن الرؤية الشاطئية للمناطق التي لم تتم تنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتوجيهه بإعداد مخطط عمراني متكامل للمنطقة من العلمين وحتى السلوم، مع تحديد المساحات التي تصلح تنميتها، والممكن إقامة مدن عمرانية عليها مثل مدينة العلمين الجديدة، مع إعداد مخطط تفصيلي لقطع الأراضي المتفرقة، بهدف الاستفادة منها.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع برئاسته، بهدف بحث خطوات الاستغلال الأمثل لأراضى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بناء على نتائج أعمال اللجنة الخاصة بحصر التصرفات في أراضى منطقة الساحل الشمالي الغربي، بحضور وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والسياحة، والتنمية المحلية، والإسكان، بالإضافة إلى كل من محافظ مطروح، ورئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

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ونقلت الصحيفة تأكيد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حالياً على تحقيق الاستفادة الكاملة من منطقة الساحل الشمالي الغربي، كي لا يقتصر استغلال تلك المنطقة الواعدة على 3 أشهر فقط، موضحاً أن هناك تكليفاً من الرئيس السيسي، بضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من المنطقة وما تحويه من إمكانيات ومقومات، خاصة في الأنشطة السياحية.

كما أبرزت «الأهرام» موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات، وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل لأصحاب المعاشات، كما تضمن مشروع القانون في مادته الثانية حدا أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، المستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.

أما صحيفة «الأخبار» فأبرزت تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه لن يتم السماح بالتلاعب في الأسواق، وشدد على شن حملات تفتيش من مباحث التموين والجهات الرقابية لضبطها، ووجه بضرورة الإعلان عن أسعار السلع، ووضع ملصقات على كل سلعة تتضمن سعرها ومواصفاتها.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء تابع تنفيذ بروتوكول سبق توقيعه بين وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لتوفير الخضراوات والفاكهة واللحوم في منافذ الوزارة والمحافظات بأسعار مخفضة، وتم الإعلان عن تسيير قافلة اعتباراً من اليوم، لتغطية احتياجات 5 محافظات بالصعيد، تضم منتجات جهاز الخدمة الوطنية، مع زيادة السلع في المنافذ المتنقلة بالمحافظات.

وألقت «الأخبار» الضوء على تأكيد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات القبرصية المتميزة في العديد من مجالات التصنيع.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من هيئة التسليح القبرصية، في إطار خلق فرص حقيقية للاستثمار والشراكة وخطوة مهمة على طريق التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وأضافت أن اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات والزيارات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية والعربات المُدرعة وصيانة المعدات والذكاء الاصطناعي والاتصال والإلكترونيات، كما تم بحث أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفقا لأحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.

كما سلطت «الأخبار» الضوء على توجيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، وخاصة مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، كما وجه القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات ميدانياً.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء فور وصوله إلى مدينة شرم الشيخ بجولة ميدانية تفقد خلالها التجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها أجهزة الوزارة لتأمين فعاليات المنتدي الأفريقي لمكافحة الفساد، حيث شملت الجولة عدداً من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، واطلع على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التي تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها بما يساهم في تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.

في الشأن الدولي، ألقت صحيفة «الأهرام» الضوء على مباحثات وزير الخارجية سامح شكري، مع جيمس جيفري، الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والمبعوث الخاص الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش، والتي تناولت آخر تطورات الأوضاع في سوريا، ومُستجدات جهود مكافحة الإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله إن اللقاء تناول محددات الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مُؤكداً استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف المعنية بهدف الدفع قدماً بالعملية السياسية والعمل على إيجاد أفق إيجابي لمستقبل البلاد، بالتوازي مع جهود التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة هناك، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ويُعيد سيطرته على مقدراته.

وأضاف أن اللقاء شمل كذلك تشديد وزير الخارجية على أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية بهدف عدم السماح بنفاذ المقاتلين الفارين من المعارك إلى دول المنطقة، والعمل على تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والتصدي لأي دعم سياسي ولوجيستي لها.