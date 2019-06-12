شكرا لقرائتكم خبر عن القناطر تطلق حملة ضد السباحة في النيل لمواجهة حوادث الغرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجلس مدينة ومركز القناطر بمحافظة القليوبية برئاسة رحاب المزين أول حملة تحذيرية من مخاطر السباحة فى نهر النيل بعد تزايد ظاهرة غرق الأطفال والشباب فى مياه النهر بدائرة المركز، وتم نشر اللافتات التحذيرية على ضفاف نهر النيل وكورنيش المدينة وبعض المناطق المعروفة بإقبال الشباب عليها للاستحمام.

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وقالت رحاب المزين، رئيس مدينة ومركز القناطر، إن الحملة تأتى فى إطار جهود مجلس المدينة بالتنسيق مع أجهزة الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية لمحاصرة ظاهرة غرق الشباب والأطفال فى مياه النيل أثناء الاستحمام.

وأشارت «المزين» إلى أنه تلاحظ مؤخرًا أن معدل الغرق أثناء الاستحمام فى النيل زاد وأصبح بمعدل حالتى غرق فى اليوم، مضيفة أن الحملة هدفها وقف نزيف الغرقى ومعظمهم من الشباب والأطفال، حيث حملت اللافتات رسالة واحدة: «يحذر مجلس مركز ومدينة القناطر الخيرية من الاستحمام بمياه النيل واتخاذ الحذر للحفاظ على الأرواح».

وأضافت أن الحملة لن تكتفى باللافتات التحذيرية فقط، بل يتم حاليا الإعداد لنشر الحملة على وسائل التواصل الاجتماعى، وتنظيم حلقات توعية فى أماكن تجمع الشباب، مضيفة أنها ستقوم بزيارات ميدانية لتجمعات الشباب وتجمعات الأهالى على النيل للتوعية بضرورة الحفاظ على الأرواح بعدم الاستحمام فى مياه النيل، مطالبة الجميع بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمركز من أجل أن تؤتى الحملة ثمارها.