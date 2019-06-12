شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة طرح منتجات الأسماك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة طرح منتجات الأسماك المجمدة والطازجة بمنافذ الشركة بمحافظى القاهرة والجيزة نتيجة زيادة إقبال المواطنين على شراء هذه المنتجات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، بتوفير كافة المنتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لشركات المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة، بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.