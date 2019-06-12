شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق: شاشتان لعرض مباريات أمم أفريقيا بالصالة المغطاة والمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، إن الجامعة ستوفر شاشتين كبيريين لعرض مباريات المنتخب المصرى فى كأس الأمم الأفريقية التى من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وأضاف عبد البارى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن إحدى هاتين الشاشتين ستكون فى الصالة المغطاة وأخرى فى المدينة الجامعية، قائلا: "لدينا معهد إعداد قادة قوى فى الجامعة وتبادل طلاب عربى وأفريقى لذا سيتم عرض مباريات البطولة فى الشاشة الموجودة بالمدينة الجامعية".