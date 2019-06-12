"محاكمة المتهمين بالتعدي على ضباط وأحداث شغب مقتل عفروتو".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك المحاكمات:

محاكمة 102 متهمًا في أحداث "شغب مقتل عفرتو"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 102 متهمًا، "مخلي سبيلهم" لاتهامهم في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم التي وقعت في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ"عفروتو" داخل حجز القسم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إحالة 102 متهمًا (مخلي سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم: التعدي على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصي ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.

الحكم على 15 متهمًا بالتعدي على ضباط شرطة في البدرشين

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة 15 متهمًا باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري، وخالد مرعي رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.

وأسندت النيابة للمتهمين، "غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضي فرج، على حسنين، بكري فرج، صبري جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامي سيد"، تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط المتهم الأول، بإطلاق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نارية، كما قاما المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ضد القوة المكلفة من قسم البدرشين.

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

اليوم.. محاكمة متهمي قضية "جبهة النصرة"

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "جبهة النصرة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وبعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

نظر دعوى بطلان قرار تعيين عميد "دار علوم القاهرة"

تنظر الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الطعن المقام من محمد حامد سالم، المحامي، الذي يطالب بإلغاء قرار تعيين عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2150 لسنة 73 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة.

وقالت الدعوى إنه بتاريخ 8 أبريل 2017، قام الطاعن بالطعن على قرار استبعاده من الترشح لمنصب عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة بموجب الطعن رقم 40937 لسنة 71 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وما زال الطعن متداولًا حتى الآن.

وأضافت أنه بتاريخ 31 يوليو 2017 انتهى عمل اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات والمعاهد بقوة القانون طبقًا لنص المادة السادسة من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 5241 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2016، ونظرًا لعدم تعيين أي من المرشحين في منصب عميد دار العلوم أصدر المطعون

اليوم.. محاكمة عصابة دولية حازت 3 ملايين قرص مخدر و4 أطنان حشيش

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 ملايين قرص مخدر "كابتجون"، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول، قيام سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وطلال منيعي سلامة سلمي مغربي الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامة سلمي مغربي الجنسية، وعثمان فرج حميده جبريل مغربي الجنسية، وهشام انهناه مغربي الجنسية، والدهبي العروس مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين "الحشيش والمبفتالين" داخل البلاد.