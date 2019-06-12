حدث ليلًا| توفير أتوبيسات لنقل جماهير أمم أفريقيا.. و"هواوي" تطلق نظامًا جديدًا لهاتفها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"النقل العام": توفير 600 أوتوبيس لنقل المشجعين إلى استاد القاهرة في "أمم إفريقيا"

قال اللواء علي رزق، رئيس هيئة النقل العام، إنه "يتم نقل مليون ونصف مليون مواطن يوميًّا على خطوط الهيئة"، منوهًا بأنه سيتم توفير 600 أوتوبيس من الميادين الرئيسية؛ لنقل المشجعين إلى استاد القاهرة".

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صور- "احتملوا أخطاء غيركم".. آخر رسالة لطبيبة التخدير المتوفاة داخل غرفة العمليات

أثارت واقعة وفاة الطبيبة مارجريت نبيل، داخل غرفة العمليات بمستشفى الساحل التعليمي، تعاطفًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس الاثنين.

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"هواوي" تعتزم إطلاق نظام تشغيل جديد على مليون هاتف ذكي

أعلنت شركة "هواوي" الصينية، أنها بدأت فعليًا في اختبار نظام تشغيلها الجديد "آرك أو إس" على نحو مليون هاتف تابع لها حول العالم.

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"فوربس": 1.5 مليار مستخدم لـ"Gmail" تعرضوا لعملية اختراق كبرى

أفادت تقارير إخبارية بتعرض 1.5 مليار مستخدم لخدمة البريد الإلكتروني الخاص بشركة جوجل الأمريكية "جيميل"، لعملية اختراق كبرى.

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الضيوف من الأزهر.. 5 ضوابط لـ"الأعلى للإعلام" بشأن البرامج الدينية

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددا من الضوابط لتنظيم البرامج الدينية؛ لإرساء معنى المسئولية العالمية وإرساء للخطاب العالمي والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية .

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"هويتنا ليست للبيع".. سحر طلعت تدعو العالم لدعم استعادة رأس "عنخ آمون"

دعت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، رموز المجتمع المصري إلى مساندة المطالب المشروعة لمصر في حق استرداد القطع الأثرية المصرية من الخارج، خاصة بعد عرض رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون.

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وزيري يكشف عن الإجراءات التي اتخذت ردًّا على بيع قطع أثرية مصرية بلندن

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار رصدت معلومات عن بيع 32 قطعة أثرية مصرية يومي 3 و4 يوليو المقبلين؛ بينها تمثال للمعبود آمون بملامح توت عنخ آمون في صالة دار كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن.

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الجالية المصرية بروسيا: وصول جثامين 3 مصريين غرقوا بموسكو إلى مصر الخميس المقبل

أعرب أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، عن حزنه لغرق 3 شباب مصريين في روسيا، مشيرًا إلى أنه منذ وقوع الحادث وهناك متابعة كبيرة للحادثة مع السفارة المصرية، قائلًا: "كنا نتابع الأخبار والجديد أولًا بأول، ونتواصل مع أصدقائهم الطلبة".

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"أبرزها فسخ التعاقد".. الحكومة تبدأ إجراءاتها تجاه الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي دون تنمية

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن بدء الحكومة اتخاذ إجراءاتها تجاه الأراضي المخصصة في الساحل الشمالي والتي لم ينفذ أصحابها أية تنمية فيها خلال السنوات الماضية.

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سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية وتسقط عددًا منها

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية وأسقطت عددا منها في تل الحارة بريف محافظة درعا الشمالي الغربي.

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"العسكري السوداني": خدمة الإنترنت لن تعود حاليًا لأنها تهدد الأمن القومي

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، الثلاثاء، إن خدمة الإنترنت لن تعود في الوقت الحالي لأنه "مهدد للأمن القومي".

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السفارة الروسية في أوتاوا تهدد باجراءات وعقوبات على كندا

هاجمت السفارة الروسية في أوتاوا تصريحات وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، ضد موسكو، في مقالها في صحيفة "ناشيونال بوست، مهددة بفرض عقوبات انتقامية على كندا.

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ترامب يبلغ الكونجرس بنشر قوات أمريكية في اليمن "لمحاربة القاعدة وداعش"

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس بنشر عدد محدود من العسكريين الأمريكيين في اليمن، "لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش".

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ترامب يصف منافسه المحتمل بايدن في انتخابات 2020 بالغبي والخاسر

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة العام المقبل، السياسي الديمقراطي جو بايدن، بأنه "غبي" و"خاسر".

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