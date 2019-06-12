أخبار مصر | "التضامن" و"العمل الدولية" تنظمان احتفالية باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" و"العمل الدولية" تنظمان احتفالية باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، احتفالية باليوم العالمي ضد عمل الأطفال في مصر، بمشاركة 50 من الأطفال العاملين والمعرضين لخطر التسرب من التعليم والانخراط في عمل الأطفال، إذ تمتد الاحتفالية على مدى يومين 11-12 من يونيو الحالي.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز مركز الطفل العامل لدعم الأطفال من خلال نشر الوعي بحقوق الطفل ومشكلات عمل الأطفال، ورفع وعيهم بسياسات وآليات الحماية، عبر منهج تشاركي وتفاعلي فعال بآليات متنوعة من الرسم والمسرح والألعاب ومسرح العرائس.

وأوضحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أنّ أنشطة اليوم الأول للاحتفالية تتضمن تنفيذ أنشطة وورش عمل لأطفال مركز الطفل العامل بجمعية تنمية المجتمع المحلة بشبرا الخيمة، من خلال استخدام الأدوات المختلفة لتنفيذ عرض مسرحي، تأليف الأطفال وإخراجهم، بهدف تعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية حماية الأطفال، فضلا عن تنظيم ورشة للرسم وأخرى لمسرح العرائس، وعررض مخرجات الورش في احتفال يقام اليوم الأربعاء في فندق بيراميزا بالدقي، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية والوزارات المعنية والجهات المهتمة.

ويتضمن الحفل مسرحية للأطفال ومعرضا للوحات، في إطار التصدي لعمالة الأطفال وتكريما للأبناء المشاركين.