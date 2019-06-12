أخبار مصر | إبراهيم عيسى: لم أر شيخا يمثل مجموعة من الأفكار الرجعية المناهضة للعلم إلا الشعراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم عيسى: لم أر شيخا يمثل مجموعة من الأفكار الرجعية المناهضة للعلم إلا الشعراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، صورة غلاف لكتاب له صدر عام 1994، مرة أخرى من جديد، تحت عنوان "أفكار مهددة بالقتل: من الشعراوي إلى سلمان رشدي".

وعلق عيسى على الصورة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "هذا بعض مما كتبته ونشرته عن الشيخ الشعراوي عام 1994 على عينيه وفي عز شهرته ونجوميته وسلطته الجماهيرية".

وجاء في النص الموجود على الغلاف: "سألوني، هل بينك وبين الشيخ الشعراوي شيء؟ قلت أبدًا، إن شيخ جماهيري، واسع النفوذ والتأثير، ومن ثم فإن أيًا من آرائه تصبح ذات أهمية كبيرة لأنها ذات تأثير أكبر".

وورد كذلك قوله: "إنكم تصدقونه، فحين أراه مخطئًا، أسارع وأفند وأناقش وأحيانًا أهاجم، بل والحق يقال، إن الرجل يدفعني دفعًا إلى للخلاف معه، فلم أر شيخًا يمثل مجموعة من الأفكار الرجعية المناهضة للعلم والتقدم إلا الشعراوي، ولم أصادف رجلًا مثله يستخدم كل المنح الربانية التي أنعم بها عليه، فيما يخدم التطرف".