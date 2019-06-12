شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يبحث مع سفير بنين سبل تعزيز التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع سفير بنين لدى مصر، أورو جابى ورو سيجو، (غير المقيم) والوفد المرافق أوجه التعاون المشترك.

وأكد العصار خلال استقباله، لـ«سيجو» بمقر الوزارة أن «الإنتاج الحربى» تضع كل إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لصالح التعاون مع كل الدول الإفريقية ومنها بنين، وذلك فى إطار تعزيز أواصر التآخى مع الدول الإفريقية الصديقة، ومن منطلق ترؤس مصر للدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، وتم استعراض استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى والإمكانيات التكنولوجية والفنية بالشركات والوحدات التابعة، وأهم المنتجات الحربية والمدنية التى تقوم الشركات بتصنيعها وتم التأكيد على رغبة الطرفين فى زيادة آفاق التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والشركات المماثلة ببنين، وذلك فى ظل التوجهات الحالية للقيادة السياسية بالبلدين.

وأعرب «سيجو» عن فخره بما وصلت إليه مصر من تقدم فى مجال الصناعات الحربية والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها حاليا.