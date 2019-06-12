شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 12 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يُعقد دورياً بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

تفتتح وزارة الشباب والرياضة دورة أولمبياد الطفل المصري وحفل ختام أنشطة الطلائع والذي تنظمه الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية باستاد القاهرة الدولي «صالة 2»، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية ثقافية للشاعر عبدالله حسن وتقدمها الإعلامية علا شوشة، على المسرح الصغير بالأوبرا، كما تنطلق فعاليات مهرجان الأوبرا، بحفل يحييه فريق «مسار إجباري» على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

يعتمد المجلس الوطني النمساوي «البرلمان» الموعد النهائي للانتخابات البرلمانية المبكرة، المقرر لها الخريف المقبل، كما يصوت المجلس على الثقة في الحكومة الانتقالية المؤقتة، برئاسة المستشارة بيرجيته بيلاين.

تبدأ فعاليات معرض إكسبو جنوب وجنوبي شرق آسيا للسلع والاستثمار، والذي يستمر حتى 18 يونيو الجاري في مدينة كونمينغ عاصمة مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.

تحيي منظمة العمل الدولية، اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2019، وذلك تحت شعار «يجب ألا ينشغل الأطفال بالعمل في الحقول، ولكن بتحقيق أحلامهم».