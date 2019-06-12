شكرا لقرائتكم خبر عن فوده: تطوير «رأس كينيدي» في شرم الشيخ لتصبح مزارًا سياحيًا فريدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تطوير منطقة «رأس كينيدى» فى شرم الشيخ، لتصبح مزارا سياحيا لوافدى المدينة، ضمن تنوع المنتج السياحى وتطوير المناطق والمقاصد السياحية فى شرم الشيخ، لتصبح مزارًا ذا طابع فريد. ووجه «فودة»، خلال تفقده المنطقة، يرافقه اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، بإنشاء قرية بدوية وريفية، وضم المنطقة ضمن الخريطة السياحية مرة أخرى.

كما تفقد أعمال الصيانة والتطوير لمنطقة السوق القديمة، حيث تمت إعادة تطوير وافتتاح 33 محلا تجاريا من المحال التجارية التى تأثرت خلال حريق مايو الماضى، وأقدم على تجربة المصعد الكهربائى الخاص بالمركز الثقافى الإسلامى الدولى بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، قبيل افتتاحه الجمعة المقبل.