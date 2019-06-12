شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«التعليم»: نسب نجاح مرتفعة في العينة العشوائية لـ«الاقتصاد والإحصاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه تم سحب العينة العشوائية لمادتى الاقتصاد والإحصاء التى تقدر بـ5% من عدد كراسات البوكليت لإجمالى الطلاب، لافتًا إلى أنها متنوعة من جميع المحافظات، وتشمل نسبة متساوية للأولاد والبنات، إذ يتولى كل كنترول من مجموع الكنترولات الـ11 على مستوى الجمهورية، تصحيح 5% من نسبة الطلاب التابعين لمنطقته.

وأضاف المصدر، أن العينة العشوائية جاءت نسب نجاحها مرتفعة، رغم أن المادتين خارج المجموع للشعبتين (العلمية والأدبية)، منوهًا بأنه يجرى الآن تصحيح مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، ونسب المجاميع مرتفعة جدًا.

وأجرت صفحة «اتحاد أمهات مصر» للنهوض بالتعليم عبر «فيسبوك»، برئاسة عبير أحمد، استطلاع رأى حول مدى رضا أولياء الأمور عن مستوى تعليم أبنائهم فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى، أسفرت نتيجته عن عدم رضاهم بشكل كبير عن الوضع، بسبب اعتماد التعليم على الحفظ والتلقين، وتكدس الفصول، والحشو فى المناهج، وعدم شرح أغلب المعلمين بطريقة جيدة داخل الفصول، وغياب دور المدرسة، ما أدى للاعتماد على الدروس الخصوصية، ووضع أعمال السنة فى يد المعلم.

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وفى سياق متصل، أدّى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفون)، أمس، امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، فى 23 لجنة على مستوى الجمهورية، وسارت الأجواء بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات.

وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 3 قضايا ترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم تستخدم فى الغش بامتحانات الثانوية العامة.

وفى سياق آخر، لفظت طالبة بالشهادة الثانوية العامة، فى المنيا، أنفاسها الأخيرة، أمس، متأثرة بتعاطى عقاقير مهدئة لأداء امتحانات الثانوية العامة.

تلقى اللواء مجدى عامر، مدير الأمن، إخطارا من مركز السموم التابع لمستشفى جامعة المنيا، بوفاة «د. ج. م» 19 سنة طالبة بمدرسة السادات الثانوية فى المنيا، مقيمة فى بندر المنيا، متأثرة بأقراص مهدئة.