شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى يهاجم الشيخ الشعراوي: «يخدم التطرف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أن الشيخ محمد متولي الشعراوي «يمثل مجموعة من الأفكار الرجعية المناهضة للعلم والتقدم»، وأنه «يستخدم كل المنح الربانية التي أنعم بها عليه فيما يخدم التطرف»، على حد قوله.

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نشر «عيسى» عبر «تويتر» غلاف كتابه «أفكار مهددة بالقتل» الصادر عام 1994، معقبًَا: «هذا بعض مما كتبته ونشرته عن الشيخ الشعراوي عام 1994 على عينه وفي عز شهرته ونجوميته وسلطته الجماهيرية».

جاء في غلاف الكتاب: «سألوني، هل بينك وبين الشيخ الشعراوي شيء؟ قلت أبدًا، إنه شيخ جماهيري، واسع النفوذ والتأثير، ومن ثم فإن أيًا من آرائه أو فتاويه أو سلوكياته تصبح ذات أهمية كبيرة لأنها ذات تأثير أكبر».

يكمل «عيسى» في كتابه: «إنكم تصدقونه، فحين أراه مخطئًا، أو حين أراني مختلفًا معه، أسارع وأعترض وأفنّد وأناقش وأحيانًا أهاجم. بل والحق يقال إن الرجل بكل ما يقوله ويزعمه أحيانًا يدفعني دفعًا إلى الخلاف معه».