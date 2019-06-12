شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق القافلة الـ105 إلى شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة رقم 105 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن بالمحافظات المختلفة، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين بتوفير كافة المنتجات الغذائية للشركات التابعة أول بأول. وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف أن مخزون السلع الاستراتيجية والأساسية للمحافظات يتراوح حاليًا من 3 إلى 3.5 أشهر خاصة المحافظات الحدودية بجانب مد كافة المحافظات السلع الغذائية، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن والسلع المدعمة أول بأول، حيث يتم طرح هذه المنتجات بمنافذ شركتى الجملة بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.

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