شكرا لقرائتكم خبر عن برامج توعوية إرشادية لمزارعى النخيل لحماية الإنتاج من 3 أمراض فطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تكثيف برامج التوعوية والتوصيات والإرشادات الفنية الخاصة بزراعات حدائق النخيل، حول طرق الرى والمكافحة لخدمة رأس النخلة خلال شهر الجارى لزيادة إنتاج التمور.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية، إن أهم الممارسات الجيدة بزراعات النخيل، أولا الخدمة البستانية، والتى تشمل الانتظام فى الرى سواء للنخيل المثمر أو غير المثمر أو الصغير خلال شهر يونيو، التسميد: يجب إضافة الدفعة الشهرية من السماد الأزوتى والبوتاسى فى أول شهر يونيو، خدمة رأس النخلة : يتم خلال هذا الشهر إجراء عملية الخف والتقويس ( للأصناف ذات العذوق الطويلة ) مثل السمانى - الحيانيى- السيوى - الأمهات.

وأضاف التقرير، أنه من أهم الممارسات الجيدة فى مكافحة زراعة النخيل للتصدى 3 أمراض فطرية، المرور الدورى لاكتشاف أى إصابة بسوسة النخيل الحمراء مبكرا، وسرعة العلاج بمجرد اكتشاف الإصابة وكذلك مقاومة عذوق النخيل، ثالثا مقاومة الأمراض الفطرية، لمكافحة مرض أعفاف الجذور يتم معاملة التربة بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها مثل توبسين أم 70 بمعدل 3 جم / لتر ماء وتكرر المعاملة مرة أخرى بعد 15 يوما وفى حالة الإصابة الشديدة تكرر مرة ثالثة بعد 15 يوما أخرى.