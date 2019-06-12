شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن تسعيرة الكشف بالعيادات التخصصية لعلاج مشاكل التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة، عن تسعيرة الكشف داخل العيادات التخصصية المتواجدة بمقر المعهد، والتى تعمل من التاسعة صباحا وحتى الثانية مساء.

وتعتبر العيادات التخصصية بديلاً عن اللجوء إلى مراكز التجميل والجيمات ذات التكاليف الضخمة فى تحديد المشاكل الصحية المتعلقة بالتغذية والوزن الصحى. وإليكم الأسعار: Advertisements 1- الكشف فى العيادات التخصصية 20 جنيهًا. 2- سعر قياس الدهون في الجسم 20 جنيها. 3- سعر قياس هشاشة العظام من القدم 40 جنيهًا. 4- الكشف في عيادة الرضاعة الطبيعية 15 جنيهًا. 5- الكشف فى عيادة الرياضيين 15 جنيهًا.

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