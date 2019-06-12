بـ10 آلاف جنيه.. تعرف على خطوات أداء مناسك العمرة قبل انتهاء الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

مع قرب نهاية موسم العمرة الحالي، يبحث المواطنون عن أرخص الأسعار التي تناسب دخلهم الشهري والأوراق المطلوبة لأداء المناسك قبل غلق الباب.

ويقدم "الخليج 365"، الأوراق المطلوبة وبعض الأسعار، كالآتي:

ـ أصل جواز السفر صالح لمدة سنة من تاريخ الرحلة.

ـ عدد 3 صورة شخصية ذات خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

ـ شهادة صحية معها أصل إيصال السداد للكبار والأطفال أكثر من 6 سنوات وبالنسبة للأطفال أقل من 6 سنوات يتم تقديم أصل شهادة الميلاد عليها التطعيمات (مكاتب صحية) وتكون صالحة لدة عام.

ـ السيدات أقل من 45 عامًا يلزم وجود محرم (رجل).

ـ سفر الرجال غير المرافقين لمحارمهم (بمفردهم) لا يقل السن عن 18 سنة.

ـ سفر الأبناء أقل من 18 سنة بدون سفر والدهم يلزم تقديم موافقة كتابيه من الوالد على السفر برفقة والدتهم موثقه بالشهر العقاري.

ـ في حالة سفر الخال محرم لسيدة أقل من 45 سنة يتم تقديم أصل شهادة ميلاد المسافرة (رقم قومي) لإثبات أن والدتها هي أخت المحرم (الخال) مع تقديم موافقة الوالد (لغير المتزوجات).

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ـ يلتزم العميل بإحضار تصريح السفر من التجنيد وتصريح السفر من جهة العمل بمعرفته لمن ينطبق عليهم ذلك يجب أن يكون مع العميل هذه الأوراق عند السفر حتى لا يفاجأ بوجود موانع للسفر ويكون الوقت ضيق لحلها وبالتالي لن يتمكن من السفر وفى نفس الوقت لن يتمكن من استرداد قيمة الاشتراك لأن جميع التزامات الرحلة قد تم تنفيذها للعميل فور تسليم الجوازات للشركة المنفذة.

ـ لغير المصريين يجب أن يكون الجواز به إقامة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الرحلة مع إحضار خطاب عدم ممانعة من بلد المعتمر يوجه للقنصلية السعودية.

ـ يتم احتساب السن على أساس تاريخ سفر الرحلة.

أسعار برامج العمرة خلال شهر شوال، كما طرحتها الشركات السياحية:

ـ 10 آلاف جنيه لمدة 10 أيام بفنادق متميزة بالأراضي المقدسة، وتبعد عن الحرم 400 متر والسفر على مصر للطيران.

ـ 10 آلاف و999 جنيه لمدة 15 يوما في فنادق متميزة بالأراضي المقدسة، بجانب وجبات "فطار" والسفر على مصر للطيران.

ـ 11 ألف جنيه في الغرفة الرباعية بفنادق 3 نجوم والسفر على الطيران السعودي أو مصر للطيران.

ـ 12 ألف و500 جنيه في الغرفة المزدوجة بفنادق 3 نجوم والسفر على الطيران السعودي أو مصر للطيران.

ـ 12 ألف جنيه في الغرفة الثلاثية بفنادق 3 نجوم والسفر على الطيران السعودي أو مصر للطيران.

ـ 13 ألف و950 جنيها، لمدة 10 أيام في فندق 4 نجوم والسفر على الطيران السعودي أو مصر للطيران.