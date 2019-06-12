اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الأربعاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بـ1817 لجنة سير امتحام على مستوى الجمهورية.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

ويبدأ الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى في التاسعة صباحا ويمتد حتى الثانية عشر ظهرا.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنه يتقدم للامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفاً و782 طالب/طالبة، مقسمين كالتالي: إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفاً و383 طالب/طالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالب/طالبة، واللغة الألمانية 19 طالب/طالبة.

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وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن جميع محافظات الجمهورية تسلمت كراسات الأسئلة من الأسبوع الماضي، باستثناء محافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى انتقال كراسات الأسئلة من مراكز التوزيع إلى الإدارات المختلفة في الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء، ليجري فتح الصناديق وتوزيع الأسئلة على اللجان الفرعية في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، قبل بدء امتحان اللغة العربية بنصف ساعة.

أما بالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة، فتصل كراسات الأسئلة لمراكز التوزيع بهما، فجر اليوم، وفي الساعة السابعة والنصف صباحًا تتنقل إلى الإدارات التعليمية ومنها للجان سير الامتحانات في الثامنة والنصف صباحًا.

وأكدت المصادر، أن هناك تأمينات مكثفة لعملية نقل الأسئلة من جهة الطباعة لمراكز التوزيع وحتى لجان سير الامتحانات، وكذلك إعادتها بعد إجابة الطلاب على الأسئلة.

وأضافت أن هناك تكثيفات أمنية أمام لجان سير الامتحانات، من سيارات تأمين، وأفراد أمن من قوات الشرطة، حيث يوجد بكل لجنة سير 5 أفراد أمن مع كل منهم عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب واستخراج ما لديهم من أجهزة إلكترونية.