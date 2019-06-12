الحكم على 15 متهمًا بالتعدي على ضباط شرطة في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة 15 متهمًا باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري، وخالد مرعي رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.

وأسندت النيابة للمتهمين، "غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضي فرج، على حسنين، بكري فرج، صبري جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامي سيد"، تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط المتهم الأول، بإطلاق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نارية، كما قاما المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ضد القوة المكلفة من قسم البدرشين.

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.