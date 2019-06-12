أخبار مصر | هالة زايد: الجيل الحالي من المصريين محظوظ ويعيش كتابة تاريخ حديث للصحة بنظام غير مسبوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالة زايد: الجيل الحالي من المصريين محظوظ ويعيش كتابة تاريخ حديث للصحة بنظام غير مسبوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الجيل الحالي من المصريين محظوظ وهو يعيش كتابة تاريخ حديث للصحة بنظام غير مسبوق سيفتخر به العالم أجمع.

وأكدت خلال زيارتها لبورسعيد، اليوم، أن هذا النظام وسيكون نموذج حتي للنماذج المماثلة في الدول المتقدمة.

وشددت على أن مشروع التامين الصحي الشامل لم يكن يظهر للوجود لولا إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وقامت وزيرة الصحة، اليوم بجولتها التفقدية للتجهيزات النهائية للمنشأت المنضمه لمنظومة التامين الصحي الشامل بتوقيع 100 عقد عمل تمثل الدفعة الأولي من التعاقدات الخاصة بالعاملين بها من الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض فى كافة التخصصات الطبية.

وزيرة الصحة وعدت بتقديم أفضل عائد مادي للمتعاقدين

ووعدت الوزيرة المتعاقدين بتوفير أفضل عائد مادي يفوق ما تقدمه مؤسسات القطاع العام والخاص في مصر، شريطة أن يقدموا كل مالديهم من خبرات وكفاءة لخدمة المرضي و المتعاملين معها.

بدوره، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذي شهد توقيع العقود اليوم بديوان عام المحافظه، أن ساعة العمل قد دقت ونحن نقترب من اعلان المشروع الحلم الذي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمصريين ويتابعة يوما بيوم للاطمئنان علي كافة الاستعدادات لإطلاق المنظومة.

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وقدم المحافظ الشكر باسم أبناء بورسعيد للرئيس علي اختياره المحافظة لينطلق منها المشروع كما جرت العادة في مشروعات سابقة.

وكانت وزيرة قامت بجولة تفقدية للمنظومة الجديدة تمهيدا لتدشينها يوليو المقبل على مدار يومين كاملين حيث تم الانتهاء من تجهيز ٢٦وحدة طب أسرة وجارٍ العمل على الانتهاء من تسعة آخرين من إجمالي 35 وحدة مقرر دخولها خدمة المنظومة الجديدة واستقبالها للمنتفعين بداية الشهر المقبل.

وزيرة الصحة: السيسي الداعم الرئيسي لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

وبحسب بيان لوزارة الصحة، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الداعم الرئيسي لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مشددةً على ضرورة الاستفادة من هذا الدعم واغتنام هذه الفرصة الذهبية لكتابة تاريخ جديد لصحة المواطن المصري.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه سيستمر توقيع عقود كافة الأطقم الطبية والإدارية بدايةً من اليوم وحتى منتصف الشهر الجاري، مشيرةً إلى أن من ضمنهم عاملين معينين بالوزارة، ومنتدبين، ومتعاقدين، بعد مراجعة وحصر القوى البشرية بالمحافظة، بهدف زيادة أعدادهم بما يساهم في تقديم خدمة طبية ذات جودة للمريض المصري.

وقالت للفرق الطبية إن ما تم من نجاحات بمبادرة الرئيس “100 مليون صحة” أصبح دافعاً قوياً لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، موضحةً أنها تثق في كفاءة ومهارت الفريق الطبي الذي تم اختياره للعمل بالمنظومة الجديدة.

ولفتت إلى ضروة الاستمرار في التدريب والتعليم المستمر، مؤكدةً سعيها في توفير كافة الفرص التدريبية داخل وخارج مصر.