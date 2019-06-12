شكرا لقرائتكم خبر عن نصار يعيد تشكيل مجلس «التجارة والصناعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اجتماعا موسعا مع مجلس التجارة والصناعة– بعد إعادة تشكيله - والذى يضم كافة قيادات الوزارة إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال حيث استهدف اللقاء تفعيل دور المجلس فى التنسيق بين كافة أجهزة الوزارة وهيئاتها التابعة فى اتخاذ القرارات المناسبة التى تصب فى مصلحة قطاعى التجارة والصناعة بصفة خاصة والاقتصاد المصرى عامة.

وقال الوزير إن مجلس التجارة والصناعة يؤدى دور المجلس الأعلى للوزارة ويتولى مهام توحيد الرؤى فيما يتعلق بتنفيذ سياسات واستراتيجيات الوزارة على المستويين المحلى والدولى، لافتا الى أهمية دورية انعقاد المجلس لاستعراض أبرز القضايا الملحة على جدول أعمال الوزارة والأجندة الدولية، الأمر الذى يسهم فى وضع تصورات بشأن القضايا الاقتصادية الكبرى قبل عرضها على وزير التجارة والصناعة ومن ثم وزراء المجموعة الاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة.