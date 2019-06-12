شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر صفقة شراء عربات للسكة الحديد تنتظر إجراءات القرض المجرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر تفعيل أكبر صفقة لشراء عربات السكة الحديد إنهاء إجراء القرض المجرى الممول لتكلفة تصنيع العربات الجديدة فى صورة قرض ميسر تبلغ قيمته 1.14 مليار يورو، بما يعادل تقريبا 22 مليار جنيه، حيث تتفاوض هيئة السكة الحديد والمسئولين المصريين مع المسئولين الروسيين والمجريين لإنهاء إجراءات التمويل لتفعيل التعاقد الموقع بين هيئة السكة الحديد المصرية وشركة ترانس ماش هولدينج الروسية فى سبتمبر الماضى، لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة بعد سداد الدفعة المقدمة المطلوبة لتفعيل هذا التعاقد.



وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إنه يجرى التفاوض حول شروط التمويل وعدد العربات التى سيجرى تصنيعها وتجميعها محليًا فى كل دولة من الدول الثلاث، حيث تطلب المجر أن يتم تصنيع وتجميع 49% من إجمالى عدد العربات فى فرع الشركة الروسية المتعاقد معها الموجود بالمجر، وإنه يجرى التفاوض حول تخفيض هذا العدد، بحيث يتم تصنيع وتجميع محليًا نسب متقاربة فى كل دولة من دول روسيا والمجر ومصر.



وأضافت المصادر، أنه شركة "ترانس ماش هولدينج" الروسية فازت بتصنيع وتوريد هذه العربات ضمن منافسة مع 7 شركات عالمية خلال الطرح الذى قامت به هيئة السكة الحديد لاختيار أفضل العروض، على أن تقوم المجر بتمويل تصنيع هذه العربات فى صورة قرض ميسر يقدم "بنك إكزيم" المجرى، وأن هذه العربات تشمل 300 عربة مكيفة بينها 180 عربة درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر وشبيهة بالعربات المميزة العادية لكنها مكيفة، و500 عربة مميزة عادية.



وأكدت المصادر، أن المفاوضات مع الجانب الروسى تشمل أيضًا إبرام عقد صيانة للعربات الـ1300 وتوفير قطع الغيار اللازمة لمدة 15 عامًا مقبلة، بجانب إنشاء خط إنتاج مشترك بالاشتراك مع مصنع 200 الحربى لتصنيع عربات السكة الحديد محليًا، بحيث يكون خط الإنتاج المصرى مملوكًا للشركة الروسية وهيئة السكة الحديد ومصنع 200 الحربى، ويتم تصنيع وتجميع النسبة التى سيتم الاتفاق عليها محليًا داخل خط الإنتاج الذى سيجرى إنشاؤه.