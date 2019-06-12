فيديو.. بعد عامين من المقاطعة هل أدرك الحمدين عواقب أخطائه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "مباشر قطر" يكشف السياسات القطرية المتخبطة، واستغلال ثروات الدوحة من قبل تركيا وإيران.
وبحسب التقرير، فإن النظام القطرى يواصل تخبطه دون أن يدرك العواقب الوخيمة لهذه السياسات الخاطئة التى ينتهجها على الأصعدة كافة، وبممارساته يؤكد أنه لا يزال يسير على النهج الذى رسمه له الحليف التركى وملالى إيران، حيث تستغل أنقرة وطهران الوضع المتأزم الذى تعيشه الدوحة اليوم لاستنزاف موارد وثروات قطر.
كما أشار التقرير إلى أن المقاطعة العربية طالت آثارها القطاعات كافة، حيث لا يزال الاقتصاد القطرى يواصل خسائره، والدبلوماسية القطرية باتت منبوذة فى كثير من العواصم.
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