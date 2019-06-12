شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإفراج عن نزار زكا المتهم بالتجسس.. تعرف على 5 أمريكيين محتجزين بإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏ألقى خبر الإفراج عن رجل الأعمال اللبنانى - الأمريكي نزار زكا أمس، الثلاثاء، وعودته إلى وطنه لبنان برفقة مدير الأمن العام اللبنانى، الضوء على مزدوجى الجنسية المعتقلين والمختفيين في ظروف غامضة داخل إيران منذ سنوات.

يرصد ”الخليج 365” أهم 5 معتقلين يحملون الجنسية الامريكية والمزدوجة داخل إيران.

زي يو فانج

"زي يو فانج"، وهو أمريكي من أصول صينية ويعمل باحثا في جامعة "برينستون" الأمريكية، يجيد اللغة الفارسية، درس في عدة مجالات، من بينها شؤون أوراسيا والإسلام وروسيا وتاريخ الشرق الأوسط والدراسات الدولية، ومجال تخصصه الأساسي هو الشؤون الإيرانية.

اتهمته السلطات الايرانية بالتجسس في ٢٠١٧ وحكم عليه بالسجن ١٠ سنوات، وقالت السلطة القضائية ان المدان توجه إلى إيران لتنفيذ مهمة كُلف بها من قبل الاستخبارات الأمريكية، إلا أن أجهزة الأمن الإيرانية تمكنت من كشفه واعتقاله.

سيامك نمازى وهو رجل أعمال الإيراني- الأمريكي اعتقل في فبراير عام ٢٠١٦، وصدر حكم بسجنه ١٠ سنين، مع والده باقر (٨١ عاما) المسؤول السابق بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بهتمة التجسس، وقرصنة هواتف مسؤولين إيرانيين، وقالت السلطات الايرانية إن سيامك نمازي نفّذ عمليات تخريب، من خلال استخدام معلومات استخباراتية، استهدفت تحليلات الانتخابات في إيران. وقررت السلطات وقتها بعدم السماح لمسؤولين ومديرين باستخدام هواتف ذكية.

Advertisements مايكل وايت يعد مايكل وايت (46 عاما)، من قدامى المحاربين الأمريكيين وهو من كاليفورنيا محتجزين في سجون ايران منذ يوليو ٢٠١٨، بعد أن طار إلى هناك لزيارة صديقته الإيرانية. وقالت جوان وايت، والدته لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه زار ايران "خمس أو ست مرات" ليلتقي ايرانية قدمت على أنها صديقته. واضافت أنها طلبت من سويسرا التي تمثل المصالح الاميركية في طهران، زيارة ابنها.

وفي ٢٠١٩ حكم عليه بالسجن ١٠ سنوات بعد إدانته بإهانة المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي، وكان أول أمريكي يُسجن في إيران منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في يناير 2017 ولم السلطات الإيرانية لم تسمح لوايت بالتواصل المباشر مع أسرته.

منذ 11 عاما وبالتحديد فى مارس 2007، اختفى رجل أمريكى يدعى "روبرت ليفنسون" وهو ضابط سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI أثناء رحلة له كمحقق خاص اختفى في جزيرة كيش الإيرانية، وظلت مسألة اختفائه مصدر خلاف بين واشنطن وطهران. وحتى الآن تقول السلطات الإيرانية إنها لا تعرف مكان احتجاز ليفنسوت الدي تقاعد من التحقيق الفيدرالى منذ 1998 و قالت تقارير أجنبية أنه كان يشارك فى عملية للـ CIA و كان في إيران في مهمة استخبارية غير مرخصة وتسبب الكشف عنها في فضيحة داخل الــCIA، و أكدت معلومات أنه ما زال على قيد الحياة قبل حوالى 3 سنوات، وعرض FBI مكافأة مالية مليون دولار ورفعت إلى 5 ملايين مقابل الإدلاء بمعلومات عن. وفي عام ٢٠١٠ ظهر ليفنسون في شريط فيديو وصور حصلت عليها عائلته، وقالت أسرته أن الحكومة الأمريكية لم تقم بكل ما يمكن لإنقاذ أو العثور عليه، وفى 2016 أطلقت التحقيقات الفيدرالية صفحة على موقع فيسبوك بالفارسية لمناشدة الإيرانيين، ولازال البحث جارى عن ليفنسون لحل لغز اختفائه.

ودعت واشنطن السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران بناء على اتهامات وصفتها بـ"الملفقة".