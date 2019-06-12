طلاب الجامعة الألمانية يصممون 41 مجسمًا لأبراج العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نظم برنامج الهندسة المعمارية والتصميم العمراني بكلية الهندسة بالجامعة الألمانية بالقاهرة معرضًا لمشروعات طلاب الفرقة الثالثة ضم 41 مُجسمًا لأبراج متعددة الاستخدامات بمدينة العلمين الجديدة ضمت وحدات سكنية وتجارية وترفيهية بارتفاعات ومساحات متبانية تجاوبا مع المد العمراني الذي نشهده حالياً بمصر ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وذكرت الجامعة في بيان، الثلاثاء، أن شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري المنوط لها خطة تنفيذ الأبراج بالمدينة نظمت زيارة ميدانية للطلاب للاطلاع على أحدث ما توصلوا إليه في مشروع مدينة العلمين الجديدة كأحد أهم المشروعات العمرانية التي تقيمها الدولة لتكون وجهة سكنية سياحية ترفيهية متكاملة بعيدًا عن التكدس السكاني في القاهرة وأول مدينة مليونية تنشأ في الساحل الشمالي.

وقال الدكتور عمرو فتحي، المدرس المساعد بالبرنامج، إن مشروعات الطلاب جاءت تطبيقًا لما درسوه نظريًا خلال هذا الفصل الدراسي حول تصميم الأبراج المعمارية المتعددة الاستخدامات وفق رؤية مستقبلية مبتكرة وشاملة تعتمد على دراسة الموقع الجغرافي وفهم مشاكل واحتياجات المستخدم ووضع تصميمات مستدامة للبناء تعمل بكفاءة وتكون صديقة للبيئة للأجيال المقبلة.

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وأشار إلى أن الأبراج ذات الامتداد العمراني الرأسي نمط عمراني حديث ظهرت الحاجة الملحة إليه لاستيعابها الزيادة السكانية، إضافة إلى قيمتها الجمالية والهندسية التي تعكس مدى التقدم والازدهار في فن صناعة الأبراج.

ومن جانبه، أشاد الدكتور علي عبدالعليم المدرس المساعد بالأكاديمية البحرية قسم عمارة والتصميم البيئي وعضو لجنة التحكيم على المشاريع، بمجسمات الأبراج المعروضة التي صممها ونفذها الطلاب، مشيؤا إلى أنها جاءت متنوعة ما بين الدائرية والمائلة والبلورية.

وقال إن اختيار الطلاب مدينة العلمين الجديدة "كدراسة حالة"، وهو أمر في غاية الصعوبة؛ نظراً للعوامل البيئية المتقلبة من الرياح وغيرها التي تتعرض لها هذه المنطقة والتي تتطلب تصميم وتنفيذ أبراج تتناسب مع هذه الطبيعة.